Nova música de Kanye West com Jay-Z pode ser ouvida na web

O rapper Kanye West lançou nesta terça-feira, 11, a música H.A.M., em parceria com Jay-Z. O título abreviado parece se referir a um trecho da letra que diz "hard as a motherfucker".

A faixa é o primeiro single do álbum da dupla, Watch the Throne, gravado no final do ano passado na França e cujo lançamento é esperado para março.

H.A.M. pode ser ouvida em uma página aberta pelos cantores no Facebook (www.facebook.com/WatchTheThrone). Até o meio da tarde de hoje, ela já havia sido acessada por mais de 50 mil usuários da rede.