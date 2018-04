Nova música de Britney Spears vaza na internet

Já pode ser ouvida na internet, desde a manhã desta segunda-feira, 10, a nova música de Britney Spears. Hold It Against Me estreou nas rádios norte-americanas na sexta-feira, 7, e o single só chega às loja amanhã, 11.

A música tem batidas fortes e muitos efeitos de computador, que chegam a distorcer a voz da cantora mais que o habitual. "Se eu dissesse que meu coração bate alto/ Se pudéssemos escapar da multidão de alguma forma/ Se eu dissesse que quero seu corpo agora/ Você me abraçaria?", diz o refrão da letra.

Hold It Against Me estará no próximo disco de Britney, sucessor de Circus (2008), 7º da carreira da cantora de 29 anos. Ainda sem nome definido, o novo álbum tem lançamento previsto para março.