Nova música creditada a Madonna se espalha na internet

Uma nova música creditada a Madonna surgiu no YouTube e logo foi parar em várias páginas da internet nesta segunda-feira, 11. O trecho, chamado de Revolver em alguns sites e Die Happy em outros, tem pouco mais de um minuto e meio. Nele é possível reconhecer vocais próximos ao da popstar e a participação de um rapper, que especula-se que seja o americano Lil Wayne.

Segundo as diversas páginas da cantora espalhadas pelo mundo virtual, a faixa - que segue influências urbana e electro já mostradas em Hard Candy (2008) - deve estar na próxima coletânea de Madonna, que será lançada no segundo semestre. Seu empresário, Guy Oseary, já revelou em seu perfil no site Twitter que o disco terá duas músicas inéditas.

A equipe da cantora ainda não se pronunciou para confirmar ou desmentir a inclusão de Revolver no álbum, que será o último trabalho da popstar pela gravadora Warner Music. No ano passado, a artista assinou um contrato de US$ 120 milhões com a empresa de entretenimento Live Nation para os próximos dez anos. O acordo - um dos maiores da indústria fonográfica - prevê álbuns e turnês comercializados com exclusividade pela gigante americana.

Atualmente, Madonna está de férias e prepara a segunda parte da turnê Sticky & Sweet, que passou pelo Brasil em dezembro. A cantora voltará à estrada em junho para novos shows na hemisfério norte. Na primeira etapa da excursão, a popstar arrecadou US$ 280 milhões em cerca de quatro meses.