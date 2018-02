Nova canção do U2 começa a tocar nas rádios

A banda irlandesa de rock começou a divulgar a enérgica Get On Your Boots nesta segunda-feira, 19, primeiro nas emissoras estatais da Irlanda e, logo depois, gratuitamente em seu site na internet. O U2 tem o costume de oferecer aos fãs a primeira mostra de cada música. A novidade é que isso ocorre também pelo resto do mundo por meio da web. O site oficial do grupo contém uma lista com os 11 títulos no novo álbum que se chama No Line on the Horizon, que sai à venda no dia 27 de fevereiro na Irlanda e no dia 3 de março no resto do mundo. Trata-se do 12.º disco de estúdio da banda e o primeiro desde o ganhador do Grammy, How to Dismantle an Atomic Bomb, de 2004.