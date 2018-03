Nova banda reúne integrantes de Foo Fighters e Led Zeppelin

O vocalista do grupo Foo Fighters, Dave Grohl, o vocalista do Queens Of The Stone Age, Josh Homme, e o ex-baixista do Led Zeppelin, John Paul Jones, anunciaram na terça-feira, 4, que tocarão juntos na primeira apresentação do Them Crooked Vultures, a nova banda que formaram.

Os músicos anunciaram que o novo grupo, que já tem página oficial e perfis no Twiiter, no Facebook e no MySpace, tocará em Chicago já neste domingo, 9, e que os ingressos estão à venda a partir desta quinta-feira.

Segundo o site especializado em música Stereogum, que divulgou a informação, os rumores de que o grupo seria formado surgiram em 2005. O site ainda diz que o Them Crooked Vultures já está produzindo um álbum e planeja uma turnê.