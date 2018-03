Nouvelle Vague vem ao Brasil para três shows

O grupo francês Nouvelle Vague vem ao Brasil para fazer três shows, um em São Paulo, outro no Rio, e mais um no Recife e desta vez, as cantoras convidadas são a brasileira Karina Zeviani e a belga Helena Nogueira.

Formada em 2003, a banda criada pelos arranjadores Marc Collin e Olivier Libaux, surgiu tocando e cantando músicas da new wave no estilo bossa nova. Cantam covers de Joy Division, Depeche Mode, entre outros. Agora, vão apresentar seu terceiro álbum, NV3, com faixas, como 'God Save the Queen', dos Sex Pistols.

Completam a banda Marc Collin (teclado), Thibaut Barbillon (guitarrista), Spencer Cohen (bateria) e Valente Bertelli (baixo).

Aqui eles tocam no Clash Club, em 29 de abril. No dia seguinte, no Circo Voador, no Rio e dia 1.º de março no Mercado Eufrásio Barbosa, no Recife. Vendas de ingressos para o show de SP começam neste sábado.

Nouvelle Vague - SP

Local: Clash Club

Data: 29 de abril, quinta-feira

Capacidade: 800 pessoas

Endereço: Rua Barra Funda, 969, Barra Funda, São Paulo - Tel.: (11) 3661-1500

Site Oficial: www.clashclub.com.br

Abertura dos Portões: 21h

Início do show: 22:30h

Preço: R$ 100,00 (reservas de mezanino e camarote: Clash Club (11) 3661-1500

Pontos de venda SP, a partir de 13 de março:

Loja Pop Up Store - Rua Oscar Freire, 512 (aceita todos cartões de débito e crédito, e dinheiro; não aceita cheques e não vende meia entrada);

Chilli Beans Shopping Pátio Paulista - R. Treze de Maio, 1.947 - Tel (11) 3283-0755 (somente dinheiro; vende meia entrada);

Chilli Beans Shopping Morumbi - Av. Roque Petroni Jr., 1.089 - Tel (11) 5181-5194 (somente dinheiro; vende meia entrada);

Clash Club: somente no dia do show, diante de disponibilidade de ingressos.

Rio de Janeiro

Local: Circo Voador

Data: 30 de abril, sexta-feira

Capacidade: 2.500 pessoas

Endereço: Rua dos Arcos, S/N, Lapa, Rio de Janeiro - Tel.: (21) 2533-0354

Site Oficial: www.circovoador.com.br/

Recife - Mercado Eufrásio Barbosa

Data: 01 de maio, sábado

Capacidade: 2.000 pessoas

Endereço: Praça do Varadouro, s/n°, Varadouro.