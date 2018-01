Norah Jones lança single 'Carry On'

Para anunciar a chegada de seu novo álbum, a cantora Norah Jones lançou, nesta sexta-feira, 5, o clipe do single Carry On. A canção é uma das 12 faixas do disco Day Breaks, que chega ao mercado no dia 7 de outubro. Depois, a artista fará uma turnê pelos EUA e pela Europa.

Day Breaks é o sexto disco solo de Norah Jones. No site da artista, o álbum foi anunciado como "seu retorno ao piano e às origens", já que as nove faixas de sua autoria foram compostas com o piano. Para o novo trabalho, Norah também interpreta canções de Neil Young, Horace Silver e Duke Ellington.

O álbum conta com participações do saxofonista Wayne Shorter, do organista Loonie Smith e do bateirista Brian Blade. O disco já pode ser encomendado no iTunes e na Amazon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filha do músico Ravi Shankar, Norah Jones conquistou nove premiações no Grammy e vendeu mais de 45 milhões de discos. Seus últimos trabalhos foram o solo Little Broken Hearts, de 2012, e Foreverly, em parceria com Billie Joe Armstrong, em 2013.