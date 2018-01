Norah Jones faz emocionante homenagem a Chris Cornell

Norah Jones emocionou a todos na última terça-feira, 23. A cantora tocou o hit Black Hole Sun, do Soundgarden, em homenagem a Chris Cornell, que morreu na semana passada aos 52 anos. Norah se apresentou no Fox Theatre, em Detroit, local do último show da vida do músico.

A cantora transformou Black Hole Sun em uma canção intimista, diminuindo a euforia da música original. Norah Jones desenvolveu a melodia com bonitos acordes ao piano e cantou as frases deixando bastante espaço entre elas, tornando a performance bastante emocionante.