Norah Jones brilha em meio a dificuldades da EMI O novo álbum da cantora de jazz Norah Jones, Not Too Late, foi o mais encomendado no período de pré-venda da história do site de vendas Amazon.com e está subindo nas vendas digitais, em um impulso oportuno para a gravadora EMI . A EMI, que publicou um alerta de lucros em janeiro, já tinha indicado que o álbum de Norah teria grandes vendas na segunda metade de seu ano fiscal. O CD foi lançado em todo o mundo na semana passada e nos Estados Unidos na terça-feira, segundo a EMI, e é o número um nas lojas digitais do iTunes na Alemanha, Áustria, Holanda e Suíça, de acordo com o site do iTunes. O produto também lidera as vendas no site britânico da Amazon. "A Amazon.com segue sendo uma das principais lojas para o trabalho de Norah Jones", disse Saul Shapiro, vice-presidente sênior de vendas do Blue Note da EMI, em um comunicado. "Estamos muito satisfeitos que os clientes da Amazon estejam mais uma vez tão entusiasmados com o som...de Norah." A EMI publicou um alerta de lucros no dia 12 de janeiro e demitiu seus dois principais executivos do setor musical após vendas fracas de Natal de artistas como Robbie Williams. O álbum Not Too Late segue o sucesso de vendas dos anteriores, Come Away With Me e Feels Like Home. A revista Billboard descreveu o último disco da cantora como seu "mais completo e satisfatório trabalho até hoje".