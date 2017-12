Norah Jones anuncia turnê na primavera americana

Seu novo álbum é intitulado The Fall (o outono), mas Norah Jones vai esperar até a primavera nos EUA para iniciar uma turnê por 36 cidades norte-americanas, começando em 5 de março em Tulsa, Oklahoma.

A turnê levará a veterana cantora de jazz-pop para teatros de dimensões médias em grandes cidades como Nova York, Los Angeles e Chicago, mas também a cidades menores como Akron, Ohio; El Paso, Texas, e Mobile, Alabama. Os ingressos para vários shows começarão a ser vendidos em 4 de dezembro, e os restantes serão disponibilizados até o final do ano.

The Fall é o quarto álbum de Norah Jones gravado em estúdio e vem recebendo uma enxurrada de elogios da crítica. No álbum, Jones aborda a composição em clima mais de raízes e rock, evitando as baladas mais lentas que definiram seus trabalhos anteriores. The Fall inclui colaborações com Will Sheff, do Okkervil River, Ryan Adams, Marc Ribot e Smokey Hormel.

Os fãs da cantora parecem ter saudado a nova abordagem. Na semana passada The Fall estreou como número 3 na lista Billboard 200, vendendo 180 mil cópias, segundo a Nielsen SoundScan.

Enquanto os fãs forem conhecendo as novas músicas dela, nos próximos meses, eles também poderão aguardar três novas remixagens que serão lançadas em 12 de janeiro como downloads digitais.

O single Chasing Pirates será remixado por Santigold. A canção That's What I Said, incluída na trilha sonora mais recente NCIS, ganha tratamento de remixagem de Adrock e Mike D., dos Beastie Boys. (Michael D. Ayers, da Billboard)