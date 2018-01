Nome do novo disco de Madonna causa polêmica

O novo álbum de Madonna causa controvérsia antes mesmo de ser lançado. A cantora foi criticada depois que divulgou o título do disco, M.D.N.A.. Horas depois do anúncio, fãs já faziam a ligação com a sigla MDMA, de metilenodioximetanfetamina, também conhecida como ecstasy. Em redes sociais, muitos criticam a possível apologia à substância ilícita.

O 12º álbum de estúdio de Madonna deve ser lançado em 12 de março, mas a própria cantora admite que o conteúdo pode ser divulgado na rede antes disso. "Vai depender da velocidade das pessoas em rackearem o álbum e distribuir na rede", afirmou ao apresentador Graham Norton, durante a gravação do programa da BBC que deve ir ao ar nesta sexta-feira no Reino Unido.

Desde que anunciou que entraria no estúdio para gravar novas músicas, Madonna já teve que lidar com o vazamento de uma canção inacabada, Gimme All Your Luvin. O single deve ser apresentado oficialmente ao vivo durante o intervalo da final Super Bowl, que será realizada no próximo dia 5 de fevereiro nos Estados Unidos. A música traz a participação das cantoras MIA e Nicki Minaj.