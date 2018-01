Nokia Trends confirma três novos nomes O trio nova-iorquino We Are Cientists, o DJ e produtor alemão de minimal techno Dominik Eulberg e o projeto mineiro de electro-rock Digitaria são as três novas atrações confirmadas para a 6.ª edição do Nokia Trends, que ocorrerá no dia 25 de novembro no Anhembi. O projeto, que tem por objetivo trazer para o público brasileiro as principais tendências artísticas do mundo, já confirmou os seguintes nomes: Soulwax Nite Versions, 2 Many DJs, Ladytron e The Bravery. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 17, no valor inicial de R$ 120. Mais detalhes no site do evento.