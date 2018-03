Noel Gallagher lança o single 'Do The Damage'

O britânico Noel Gallagher lançou nesta sexta-feira, 14, a música Do The Damage, lado B do single In the Heat of The Moment, que será lançado na semana que vem. Ex-vocalista do Oasis, que se desfez em 2010, o cantor agora lidera os High Flying Birds.

O single fará parte do novo álbum de Gallagher, Chasing Yesterday, previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. O disco, totalmente produzido e escrito pelo cantor, já está disponível para pré-venda.