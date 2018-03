Noel Gallagher lança novo clipe

Noel Gallagher, ex-Oasis, divulgou na tarde desta sexta-feira, 7, o clipe da música AKA...What A Life!. A canção faz parte do álbum Noel Gallagher's High Flying Birds.

Este é o terceiro clipe da carreira solo de Noel. O britânico já havia lançado os vídeos de If I Had a Gun e The Death of You And Me. Os três clipes estão diretamente relacionados, abordado a mesma história.

Com mais de oito minutos de duração, o vídeo é estrelado pelo ator Russell Brand, marido da cantora Katy Perry. AKA...What A Life! tem início apenas no terceiro minuto.

O disco deve chegar às lojas no dia 17 de outubro. O álbum foi gravado entre 2010 e o início deste ano e tem 10 faixas inéditas. Mike Rowe, ex tecladista do Oasis, faz uma participação especial no trabalho.