Noel Gallagher, guitarrista do Oasis, vai lançar álbum solo O guitarrista do grupo britânico Oasis, Noel Gallagher, confirmou que lançará um álbum solo, após ter feito uma turnê mundial sem o resto da banda em 2006. "O melhor momento para lançar um álbum solo é entre as turnês mundiais do Oasis, porque terei alguns anos. Mas demoro tanto em escrever as canções que depois fico sem tempo", afirmou Gallagher em entrevista publicada nesta quarta-feira, 11, pela revista britânica NME. O anúncio foi feito após dez anos de rumores sobre um projeto solo do músico, e apesar de seu irmão Liam, vocalista do Oasis, ter criticado a idéia em julho de 2000. O compositor de Wonderwall explicou que já tem quatro ou cinco canções feitas que, embora provavelmente estejam um pouco "defasadas" para o grupo, "poderiam funcionar" para seu álbum, que "está pra chegar". Joel Gallagher, de 39 anos, que lidera o Oasis com Liam, afirmou que o grupo prepara seu sétimo disco. O último foi Don´t Believe The Truth (2005). Álbum do Oasis "Em teoria, já está praticamente concluído. Tenho oito canções que me deixaram feliz. Acho que Liam tem uma ou duas que acredita que são brilhantes", antecipa o guitarrista. O grupo de Manchester recebeu em fevereiro o prêmio Brit por sua "magnífica contribuição à música". "Estamos esperando Gem (Archer, guitarrista) e Andy (Bell, baixo), e agora é apenas sentar e decidir quando queremos fazê-lo", acrescenta. O músico, que reconhece que sair de turnê é uma tarefa "cada vez mais difícil à medida que se envelhece", destaca que o novo álbum do Oasis não ficará pronto em 2007, mas "provavelmente" começarão a gravá-lo este ano.