Noel Gallagher faz primeiro show na Manchester Arena após atentado

O cantor britânico Noel Gallagher fará neste sábado, 9, o primeiro show na Manchester Arena após o atentado terrorista que, no último dia 22 de maio, deixou 22 mortos na cidade inglesa.

Fortes medidas de segurança foram solicitadas para a reabertura do local, que deve receber hoje cerca de 14.000 pessoas, muitas delas afetadas pelo ataque, para presenciar também as apresentações de Rick Astley, The Courteeners e Blossoms, entre outros.

Todos os fundos arrecadados por este show, batizado como "Todos somos Manchester", serão destinados a financiar um memorial para as vítimas do atentado.

Naquele dia 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas depois que o terrorista suicida Salman Abedi, britânico-líbio de 22 anos, detonou uma bomba de fabricação caseira na saída de um show da cantora americana Ariana Grande.

A área afetada pelo ataque foi renovada e será reaberta ao público para o evento desta noite, no qual não se permitirá a entrada com mochilas ou bolsas grandes, como parte da segurança.

O prefeito da Grande Manchester, o trabalhista Andy Burnham, declarou que a reabertura da Manchester Arena "será muito emotivo para todo mundo", ao mesmo tempo que "importante para unir as pessoas em homenagem às vítimas".