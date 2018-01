Noel Gallagher, do Oasis, será pai pela segunda vez O guitarrista do grupo musical britânico Oasis, Noel Gallagher, será pai pela segunda vez, anunciou nesta quarta-feira, 7, um porta-voz da banda. Será o primeiro filho do líder do Oasis, de 39 anos, com a relações-públicas Sara McDonald, grávida de 3 meses. Eles estão juntos há sete anos. O compositor de Wonderwall tem uma filha de 7 anos, Anais, fruto de seu casamento com a promotora de festas Meg Mathews, de quem se divorciou em 2001, depois que o músico admitiu ter cometido adultério com Sara. "Posso confirmar que Noel e Sara estão esperando um bebê e que são muito felizes", destacou o porta-voz. Os rumores da gravidez de Sara começaram na semana passada, na cerimônia de entrega dos prêmios NME Awards, entregues pela revista musical britânica New Musical Express, quando a namorada de Gallagher não ingeriu uma gota de álcool.