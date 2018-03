Noel Gallagher diz que não tocará com Oasis em 2015

SÃO PAULO - Noel Gallagher não gostou da ideia do irmão, Liam, de reunir o Oasis em 2015 para comemorar o que seria vigésimo aniversário do disco What's the Story (Morning Glory), da banda extinta em 2009, informou nesta terça-feira, 24, em entrevista à rádio BBC.

O músico disse que Liam Gallagher pode levar o projeto adiante e tocar todas as músicas do disco se ele quiser, mas sem sua participação. "Ele tem a minha permissão para ir lá e tocar. Ele pode tocar se ele quiser. Eu não me importo. Eu deixei a banda por uma razão e essa razão continua", disse.

Liam Gallagher havia dito que tem vontade de reunir o Oasis em 2015, também à BBC, explicando que não havia nada definitivo, porém que "toparia a reunião".

O Oasis acabou em 2009 após várias brigas entre os irmãos Gallagher. Ambos seguem em novos trabalhos. Liam toca atualmente com a Beady Eye, que vem ao Brasil no próximo mês para o Festival Planete Terra. Noel acabou de lançar primeiro disco solo, Noel Gallagher's High Flying Birds, em 17 de outubro e lidera as paradas britânicas.