Noel Gallagher deixa o Oasis após brigas com irmão Liam

O fundador do grupo de rock britânico Oasis, Noel Gallagher, anunciou nesta sexta-feira, 28, que decidiu abandonar a banda após uma série de brigas com seu irmão Liam, que também faz parte do Oasis.

A banda deveria tocar nesta sexta-feira, 28, em um festival de música em Paris, mas não foi para o palco. Ao público foi explicado que, "por causa de uma altercação dentro da banda, o show do Oasis estava cancelado".

O relacionamento turbulento entre os dois irmãos é notório. Na declaração, Noel Gallagher pede desculpas a todos os que compraram ingressos para os shows da banda previstos na França, na Itália e na Alemanha.

O anúncio foi feito no site oficial. Leia a íntegra da nota:

"É com alguma tristeza e grande alívio que conto para vocês que eu saí do Oasis nesta noite. As pessoas vão escrever e dizer do que gostam, mas eu simplesmente não poderia trabalhar com Liam por mais um dia sequer.

Minhas desculpas a todas as pessoas que compraram ingressos para os shows em Paris, Konstanz e Milão."