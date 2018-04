Noel Gallagher critica shows no Brasil no MySpace

O guitarrista do grupo britânico Oasis, Noel Gallagher, criticou a estrutura das apresentações que a banda fez no Brasil na última semana. Em seu blog no site de relacionamentos MySpace, ele afirma que as apresentações fora de grandes cidades como Rio e São Paulo são desnecessárias.

Veja também:

Ouça playlist do Oasis

"Curitiba foi ótimo. O show foi de qualquer forma. Não sei o que estamos tentando provar tocando em lugares como esse, e aqui em Porto Alegre. Por que não fazer duas grandes apresentações no Rio e em São Paulo?", questiona o cantor. "Se todos na Argentina viajam até Buenos Aires para fazer parte de uma grande noite todas as vezes (não estou brincando, vocês deveriam ter visto), não vejo motivo para essa diferença no Brasil".

Noel afirma que quem perde com esse tipo de organização é o público, e que uma apresentação num palco desmontável em um estacionamento não tem comparação com "o barulho e as cores de um estádio". Segundo o guitarrista, os shows no Brasil foram bons, mas poderiam ter sido melhores.

No último sábado, por uma hora e 40 minutos, o Oasis deu aos fãs tudo aquilo o que eles esperavam de um show do grupo: músicas executadas de forma idêntica ao que se ouve nos discos, velhos hits, novas canções, mau humor e um cover dos Beatles para fechar a noite em São Paulo. Cerca de 25 mil pessoas, segundo os organizadores, foram no sábado à noite ao Anhembi para ver o que pode ter sido a última passagem da banda pela cidade. O grupo ainda se apresentou na última quinta-feira, 7, no Rio, em Curitiba no domingo, 11, e em Porto Alegre na terça-feira, 12.

(Matéria corrigida às 16h55)