Noel Gallagher comparece à estréia de filme do Oasis Noel Gallagher, guitarrista e líder do Oasis, fez uma aparição especial no sábado em Nova York, na première do novo documentário produzido pelo grupo, Lord Don´t Slow Me Down, segundo a versão online da revista NME. Cerca de 400 fãs acompanharam a exibição do longa, com a presença do astro na platéia. Dirigido por Bailie Walsh, responsável pelo vídeo Let There Be Love do Oasis, o filme mostra a turnê Don´t Believe The Truth da banda, com imagens inéditas de bastidores, entrevistas e performances que a banda realizou informalmente em estradas. Como era esperado, Gallagher respondeu à perguntas dos fãs presentes da première - falou sobre os Beatles, o relacionamento com o irmão, Liam e sobre o novo álbum do grupo, que ainda não saiu, Stop The Clocks. Uma pessoa presente na sala de exibição perguntou ao guitarrista porque ele chama o Oasis de "a melhor banda do mundo". "Eu digo isso porque é o que se fala por aí", declarou ele. "Quando eu disse que nós fazemos o melhor som desde Elvis Presley eu quis dizer que nós com certeza estamos entre os ´top 40´ e eu acho que todo mundo na Inglaterra provavelmente concorda com isso". O álbum Stop The Clocks deve ser lançado no Reino Unido no dia 20 e Lord Don´t Slow Me Down estréia em grande circuito, no Reino Unido, também neste mês. O Oasis fez show em março no estacionamento do Credicard Hall, em São Paulo. A banda apresentou o mais recente (e criticamente aclamado álbum) Don?t Believe in Truth.