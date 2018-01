No site dos Stones, vídeo que Keith Richards fez para fãs Os Rolling Stones disponibilizaram, no site oficial, um vídeo com uma mensagem do guitarrista Keith Richards, que caiu de um coqueiro nas ilhas Fiji, em 26 de abril, e teve que passar por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. No vídeo, Richards diz que está recuperado e pronto para a turnê européia, além de agradecer aos fãs pelo apoio. "Recebi milhares de mensagens, obrigada", diz o astro, fumando um cigarro, bem à vontade. A turnê européia A Bigger Bang deveria ter começado em 21 de maio em Barcelona, na Espanha, mas foi adiada em virtude da recuperação de Richards. Outro fato pode ter contribuído para o atraso, embora não tenha sido divulgado oficialmente pela banda: Ron Wood, o outro guitarrista dos Stones, foi internado, em 14 de junho, em uma clínica de reabilitação em Londres, porque voltou a consumir álcool em excesso. Shows dos Stones chegaram a ser cancelados, entre eles um em Frankfurt, na Alemanha, e um em Amsterdã, na Holanda. Com sorte, a turnê européia não será mais adiada. O primeiro show deve acontecer em 11 de julho, em Milão, na Itália.