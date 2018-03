No Sesc Pompéia, o universo de Villa-Lobos para crianças O galpão do Sesc Pompéia abre espaço para uma verdadeira viagem musical pelo universo do compositor Villa-Lobos em "As Fantásticas Viagens Imaginárias do Índio de Casaca pelo Brasil adentro". A arquiteta Gabriela Agnelli criou um cenário especial, dividido em três ambientes representativos da vida do compositor: imaginário, geográfico e musical. Os ambientes reproduzem seis instalações com audiocenografia criada especialmente por Felipe Julián. A proposta das instalações está em criar brinquedos interativos, para que os pequenos possam conhecer as fontes de inspiração de Villa-Lobos como, por exemplo, a área que se refere à Amazônia. Tambores de terra feitos com bambu, pau-de-chuva, flauta e cortina de sino dos ventos, instrumentos coletivos que servem para ensinar e divertir. Já a instalação do trem, localizada dentro do universo geográfico, apresenta a biografia do compositor. Cada vagão dispõe de fones para que os pequenos ouçam trechos das músicas. Um diário de bordo, que poderá ser manuseado por todos, conta a vida do maestro. Além da bela apresentação, o público mirim se deliciará com uma animada programação. Hoje, o Quinteto de Sopros apresentará o Musical Villa-Lobos para Crianças. E a Cia. Articularte mostra a peça O Trenzinho Villa-Lobos. Villa-Lobos - As Fantásticas Viagens Imaginárias do Índio de Casaca pelo Brasil adentro. Sesc Pompéia . Rua Clélia, 93, 3871-7700. Horários variados. Grátis. Até 15/10. Abertura hoje, 14h30