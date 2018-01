No Sesc, o compositor da trilha sonora de <i>Amélie Poulain</i> A partir de 2001, o multiinstrumentista francês Yann Tiersen ficou conhecido como "o cara que compôs a trilha de Amélie Poulain". Se alguém pensa em ir ao show dele na semana que vem, no Sesc Vila Mariana, para ouvir as músicas fofas do filme de Jean-Pierre Jeunet estrelado por Audrey Tatou, vai se surpreender. Yann é roqueiro, já teve banda punk e ouve grupos soturnos como Joy Division, Nick Cave & the Bad Seeds e Bauhaus. Este último ganha na apresentação uma cover de All We Ever Wanted Was Everything. O músico, que também assina a trilha de Adeus, Lênin, divulga o disco On Tour e vem acompanhado de Stephane Bouvier (baixo), Ludovic Morillon (bateria), Marc Sens (guitarras) e Christine Ott (que toca um instrumento antigo, parecido com um piano, chamado ?ondes martenots?). Yann Tiersen. Sesc Vila Mariana - Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. 4ª (4) e 5ª (5), 21h. R$ 10 a R$ 30.