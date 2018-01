No segundo dia do Lollapalooza 2015, chuva, montanha russa e pista de patinação

A chuva finalmente resolveu dar uma trégua no Autódromo de Interlagos na tarde deste domingo, 29, segundo dia de atrações do Lollapalloza Brasil 2015. Depois de um sábado ensolarado, o tempo fica nublado com possibilidades de chuva a qualquer momento.

Para escapar da garoa, o público ocupa o Chef'Stage, uma das poucas áreas cobertas do festival. Pouca gente, na verdade, come no espaço destinado a gastronomia. O lugar serve apenas para se proteger do mau tempo. Ambulantes por todas as áreas anunciam que "capa de chuva é 20!".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Patinação e Montanha Russa

Não só de atrações musicais vive o Lollapalooza. A fila para curtir a pista de patinação coberta do festival dá a volta no quarteirão do palco Skol. A estudante de medicina Jessica Antunes, 25, veio de São Carlos, no interior de São Paulo, para assistir ao show da banda Foster The People, mas não descarta aproveitar as outras atrações não musicais do Lollapalooza. "Estou na fila desde as 13h. Um festival deve proporcionar bons shows, mas também outras experiências. Adoro patinar", disse.

Já o programador Rafael Sweiss Santos, 24, diz que não gosta de nenhuma das atrações do Lollapalooza. O jovem só veio mesmo para acompanhar a irmã. "Não curto nada disso. Vim ontem e hoje porque ganhei um ingresso. Talvez essa pista de patinação de aquela animada", afirmou.

O conceito parque de diversões, inaugurado em festivais de música no Brasil pelo Rock in Rio, ganha espaço aos poucos no Lolla. Em frente ao palco Onix, uma micro montanha russa, com carrinhos para apenas duas pessoas, já é um sucesso se for medido pelo tamanho da fila. Ela dava volta no próprio brinquedo enquanto o Far From Alaska fazia um ótimo show.