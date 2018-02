No pub predileto de Amy, disco é o 'menu do dia'

LONDRES - Menu do dia: "Back to Black". O disco mais prestigiado de Amy Winehouse era o único "prato" oferecido neste domingo, 24, no cartaz à porta do seu pub preferido, The Hamley Arm's, em Camden Town, no norte de Londres.

Foi com essa discreta homenagem que o pub marcou a despedida de sua célebre frequentadora. Dentro do lugar, o movimento era típico de um raro domingo de sol: mesas lotadas e muitas pints de cerveja. "A diferença é que agora as pessoas querem ficar tirando fotos", disse uma atendente já sem paciência.

Amy está presente na parede, junto com tantas outras estrelas e referências da música. Uma foto autografada trazia um "PS I love Blake", uma declaração de amor ao seu ex-marido Blake Fielder-Civil. A sala no terceiro andar do pub, que, dizem, costumava ser reservada para a cantora, estava vazia e trancada.

Foto autografada da cantora no pub The Hamley Arm's: 'PS: Eu amo Blake'

A quinze minutos a pé dali, em Camden Square, o movimento de fãs prosseguia em frente à casa onde morava. Hoje já se acumulava uma quantidade maior de flores, velas e mensagens de despedidas. Fãs também depositavam cigarros e bebidas, como uma "oferenda" no local.

"Amy, você é um dos maiores talentos da minha geração"; "Você ainda está viva"; "Você colocou o mundo em chamas", diziam algumas das inúmeras cartas deixadas ali.

A movimentação é mais intensa do que na noite de sábado, embora em nenhum momento tenha se juntado uma multidão em Camden Square - a maior parte das pessoas chega para olhar, prestar homenagens, tirar fotos e em seguida deixa o local.

Por volta das 14h30 (de Brasília, 18h30 local) cerca de 150 pessoas circulavam em frente à casa. O lugar continua cercado pela polícia.