No México, Roberto Carlos afirma ter planos de escrever autobiografia

Em turnê pelo México, Roberto Carlos confessou ter planos futuros de escrever sua biografia. O cantor explicou que já começou a produzi-la em gravações em áudio sobre sua vida.

Roberto Carlos, que está com 73 anos, também afirmou que não pensa em se aposentar tão cedo. "Sei que há um momento você chega e diz 'está na hora de parar', mas penso que não é agora. Tenho esperança que isso não vai nunca acontecer. Sempre me vejo cantando", disse em um entrevista coletiva.

O cantor ainda destacou que se preocupa muito com a saúde. "Me cuido, não posso negar, faço exercícios e me trato com a medicina ultramolecular", disse o artista.

Roberto Carlos toca nesta sexta-feira, 15, no Auditório Nacional da Cidade do México. Depois ele deve se apresentar em outras cidades, como Veracruz e Guadalajara.