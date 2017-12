No Doubt terá de esperar por enquanto, diz Gwen Stefani Enquanto planeja uma longa turnê para promover seu segundo álbum solo, recém-lançado, a cantora Gwen Stefani afirmou que o grupo No Doubt vai ter de esperar um pouco mais por seu retorno, de acordo com o site da revista especializada em música Billboard. "Vejo isso no horizonte, mas não estou concentrada nisso. A vida está passando rápido demais", disse ela em entrevista à publicação. "Não tenho como estabelecer um cronograma, mas acho que seria ótimo. Nada se compara à energia que nós quatro temos no palco." O baixista Tony Kanal afirmou em março à Billboard que havia começado a trabalhar nas músicas do próximo disco da banda, mas não se sabe em que pé está o processo. O No Doubt não lança nada desde 2003, quando lançou uma série de singles, entre eles It´s My Life. O último álbum gravado pela banda foi Rock Steady, de 2001, que estreou em nono lugar na lista Billboard 200. Desde então, Stefani vem investindo na carreira solo, graças ao disco Love.Angel.Music.Baby, de 2004. O novo CD, The Sweet Escape, lançado na semana passada, já consagrou a música Wind It Up. Questionada se já está trabalhando em cima dos conceitos da próxima turnê, Stefani disse: "Para ser honesta, não. Acabei de terminar os vocais desse disco há um mês, no máximo. Estou no meio da promoção dele, então em janeiro vamos começar a pensar na turnê." Os shows devem acontecer no segundo trimestre. "É muito legal ter todas essas músicas para escolher", continuou ela. "Na última turnê, eu só tinha um álbum... Agora posso escolher as melhores faixas, as mais deliciosas. Mas assusta um pouco pensar em todos os conceitos para a montagem."