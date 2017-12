Nirvana e Kiss estão entre os novos astros no Hall da Fama do rock A banda grunge Nirvana, os roqueiros extravagantes do Kiss, a cantora country Linda Ronstadt e os campeões na parada Hall and Oates estão entre os artistas que irão para o Hall da Fama do Rock and Roll nesta quinta-feira, em uma cerimônia marcada pela expectativa de que muitos dos homenageados não vão fazer shows ou sequer aparecer no local.