Nirvana e Cat Stevens estão entre indicados ao Hall da Fama

A banda de rock Nirvana, os cantores Linda Ronstadt e Cat Stevens, e a dupla pop Hall and Oates estão liderando os indicados para o Hall da Fama do Rock and Roll 2014, de acordo com informação divulgada nesta quarta-feira pela fundação que administra o museu musical nos EUA.

É o primeiro ano que o Nirvana se torna elegível para a homenagem. Liderada por Kurt Cobain, a banda ajudou a divulgar em meados dos anos 1990 o grunge, que representava uma fusão do heavy metal com o punk rock.

Entre os outros indicados à inclusão no Museu e Hall da Fama do Rock and Roll, que fica em Cleveland, no estado de Ohio, estão o grupo de rock norte-americano Kiss e as bandas britânicas Yes, Deep Purple e Zombies. O cantor e compositor inglês Peter Gabriel, que está no Hall da Fama desde 2009 como membro do Genesis, agora poderá ser incluído pelo destaque da sua carreira solo. No total, são 16 indicados, e apenas seis serão eleitos para fazer parte do Hall da Fama do Rock.

Para poder ser um candidato do Hall, o artista ou a banda precisa ter lançado o seu primeiro álbum ou single pelo menos 25 anos antes de 2012.

Pelo segundo ano, o Hall da Fama vai permitir que fãs votem nos candidatos no site rockhall.com/vote até o dia 10 de dezembro. Os cerca de 600 membros da fundação também participarão da votação.