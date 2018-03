Nintendo anuncia 'Wii Music', que pode simular 60 instrumentos A Nintendo afirmou nesta terça-feira que planeja lançar um jogo musical para seu popular console Wii este ano, entrando no crescente segmento aberto pelo pioneiro "Guitar Hero". As vendas do Wii têm superado os rivais mais potentes e caros como de Microsoft e Sony graças ao controle sem fio sensível aos movimento, que pode simular um bastão ou uma raquete, por exemplo. O "Wii Music" permitirá que os jogadores simulem mais de 60 instrumentos musicais diferentes. O "Guitar Hero", da Activision, tornou o gênero de jogos musicais a última sensação para videogames. Além disso, um complemento chamado Wii MotionPlus, que dará mais precisão ao controle do Wii, será lançado na próxima primavera norte-americana com um novo pacote de games esportivos para o Wii, fabricado pela Nintendo. A Nintendo ampliou o uso do console com o tapete de seu Wii Fit e afirmou nesta terça-feira que planeja dar início às vendas do "Wii Speak", um microfone que funciona com seu console Wii e pode ser usado em games online. A empresa afirmou ainda que planeja lançar antes dos feriados de fim de ano para o Wii um aguardado jogo chamado "Animal Crossing: City Folk", que permite aos jogadores serem zeladores de um mundo virtual que continua a funcionar mesmo quando o game não é jogado. Será a primeira vez que a franquia "Animal Crossing" ficará disponível para o Wii. O game já foi um sucesso na plataforma anterior da Nintendo, o GameCube, e no portátil Nintendo DS. O DS ganhará ainda uma versão de "Grand Theft Auto", da Take Two, no final do ano, segundo afirmou um representante da Nintendo durante a feira E3, a mais importante da indústria de jogos eletrônicos.