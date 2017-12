Nina Simone e Bon Jovi estão entre eleitos para o Hall da Fama do Rock de 2018

Os roqueiros do Bon Jovi, as bandas britânicas Dire Straits e Moody Blues, a falecida Nina Simone e o grupo The Cars serão incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll, disseram os organizadores nesta quarta-feira, 13.

A lista de 2018, repleta de nomes do rock, marca uma volta às raízes do Hall da Fama norte-americano, que nos últimos dois anos ampliou sua base e acolheu artistas de rap como o falecido Tupac Shakur e o N.W.A.

O Bon Jovi, liderado por Jon Bon Jovi e dono de sucessos como Livin’ On a Prayer, foi formado em Nova Jersey em 1983 e continua sendo um dos maiores grupos da indústria musical dos Estados Unidos, lançando discos a cada dois anos. A banda excursionou pelos EUA em 2017 para divulgar o álbum This House is Not for Sale.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Dire Straits, liderado pelo guitarrista Mark Knopfler, alcançou a fama em 1979 com a canção Sultans of Swing e enfileirou sucessos nos anos 1980, como Money for Nothing e Brothers in Arms. A banda terminou em 1995, quando Knopfler se lançou em carreira solo.

O Moody Blues, grupo de rock progressivo dos anos 1960, é conhecido por sucessos como os clássicos do rock fusion Nights in White Satin e Go Now. Depois de várias mudanças de formação, a banda deve embarcar em uma turnê nos EUA em janeiro para comemorar o 50º aniversário do disco Days of Future Passed.

O The Cars, formado em Boston no final dos anos 1970, misturou rock e pop à base de sintetizadores e produziu hits como Drive e Just What I Needed, tendo terminado em 1988. A banda voltou em 2010, lançou o álbum Move Like This e fez uma turnê nos EUA no ano seguinte.

A cantora, compositora e ativista dos direitos civis Nina Simone morreu em 2003, aos 70 anos, tendo alcançado o sucesso nos anos 1960 com canções como To Be Young, Gifted and Black, I got Life e Mississippi Goddam.

Artistas modernos que vão de Elton John a Kanye West a reconheceram por ter influenciado seu trabalho.