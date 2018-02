Nico e Félix aparecem em vídeo de Beyoncé

Nico e Félix, personagens vividos por Thiago Fragoso e Mateus Solano, respectivamente, saíram do ar em janeiro, mas continuam gerando comentários. O casal gay, que protagonizou o primeiro beijo entre dois homens na teledramaturgia da Globo, está no vídeo que Beyoncé divulgou ontem em seu perfil no Instagram, deixando os fãs brasileiros em polvorosa.

Com apenas 15 segundos o vídeo faz parte de uma estratégia da cantora para promover a música Pretty Hurts, cujo clipe foi lançado há menos de duas semanas. Para inflar os acessos, Beyoncé pede que fãs usem a hashtag #whatispretty e compatilhem suas imagens no site homônico, em que precisam responder 'O que é bonito para você?'.

Na página da norte-americana no Facebook há uma versão completa do vídeo com outros registros de fãs, porém, sem mostrar Nico e Félix, que aparecem em meio a outras imagens de casais hetero e homossexuais. Até o fim da tarde desta quinta, 8, o vídeo tinha cerca de 300 mil curtidas.