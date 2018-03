Nick Jonas sonha em ser presidente dos EUA

O cantor e compositor de 16 anos, membro do trio pop Jonas Brothers, falou na segunda-feira para uma audiência lotada no Clube Nacional de Imprensa, espaço que costuma ser reservado para presidentes, reis e executivos, mas que no caso de Jonas teve muitos assentos ocupados por garotas adolescentes e pré-adolescentes.

Jonas falou da promoção da consciência sobre a diabete juvenil e sobre a arrecadação de recursos contra a doença, que ele teve diagnosticada em 2005.

Ao lhe perguntarem sobre suas recentes viagens a Washington, o caçula dos Jonas Brothers disse à audiência: "Sempre tive este sonho de um dia me tornar presidente." Ele afirmou que foi "muito legal" e uma "grande honra" visitar a Casa Branca no começo deste ano.

Os irmãos fizeram uma visita-surpresa às filhas do presidente Barack Obama, em janeiro, e Nick Jonas se encontrou com Obama em junho, como parte de sua campanha sobre a diabete.

Em entrevista à Reuters, Jonas disse que quando fala em querer ser presidente não está inteiramente caçoando. "Do mesmo jeito que faço piadas sobre isso e de certo modo falo isso para provocar risadas, é de algum modo algo sério. Não sei se vai acontecer," disse ele.

"Provavelmente vou estudar inglês e ciência política porque me interesso por isso," disse ele, falando no que faria se for para a faculdade. No momento, ele está fazendo uma turnê com a banda e vai começar a participar das gravações para o programa de TV "Camp Rock 2," com seus irmãos, em setembro.

Jonas disse no clube da imprensa que aprendeu a lidar com a diabete enquanto mantém uma agenda movimentada, mas teve de ajustar sua dieta para controlar o nível de açúcar no sangue.

Ele disse que ainda come seus pratos preferidos, mas monitora atentamente sua dieta.

(Reportagem de Lisa Richwine)