Nick Jonas anuncia turnê solo para janeiro

Jonas, de 17 anos, é o membro mais novo da boy band Jonas Brothers. Ele disse aos fãs em uma mensagem no Twitter que iria fazer 14 apresentações com seu projeto solo, começando em Dallas em 2 de janeiro e terminando em Berkeley, Califórnia, em 30 de janeiro.

"Estou tão animado!", escreveu Jonas na noite de segunda-feira. "Eu só quero dizer obrigado a meus irmãos por me apoiarem tanto".

Chamado de Nick Jonas and The Administration, a banda lança seu primeiro single na quarta-feira e seu primeiro álbum, "Who I Am", em fevereiro.

O cantor e compositor adolescente formou a banda para trabalhar em canções "não muito certas para o Jonas Brothers", disseram seus agentes.

Mas Jonas garantiu aos fãs que seu projeto paralelo não significa o fim do Jonas Brothers, uma das boy bands mais bem-sucedidas dos EUA nos últimos anos e estrela de seu próprio programa de televisão "JONAS", no Disney Channel.

"Isso é algo que pode definitivamente coexistir com o Jonas Brothers", disse à revista People nesta terça-feira.

Mas ele disse que se apresentar sem seus irmãos Joe e Kevin seria estranho.

"Eu nunca subi a um palco sozinho antes. Vai ser diferente, mas estou ansioso".

Nick Jonas and The Administration vão estrear na televisão nacional na quarta-feira, quando se apresentam na premiação do Grammy em Los Angeles.