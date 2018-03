Niall Horan, do One Direction, volta ao Brasil em 2018 para dois shows

O cantor britânico Niall Horan, revelado no grupo One Direction, que ainda está em terras brasileiras após um show no Rio de Janeiro, na noite de domingo, 1º, anunciou que já tem uma data de retorno ao País: julho de 2018.

Na apresentação do Rio, Niall revelou que já tem novas datas marcadas no Brasil para o ano que vem com a turnê Flicker World Tour 2018, será em 8 de julho no KM de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro, e em 10 de julho no Espaço das Américas, em São Paulo.

Apesar da antecedência, os ingressos para os dois shows já começam a ser vendidos nesta terça-feira, 3. Para o do Rio, a venda é pelo ticketsforfun.com.br. Já para São Paulo, a venda é pelo eventim.com.br.

Os novos shows de Niall no País contarão com músicas do primeiro álbum solo do cantor, Flicker, que será lançado em poucas semanas, no dia 20 de outubro.

Também em 2018, outro membro do One Direction vem ao Brasil para divulgar sua carreira solo. Harry Styles se apresenta no Rio de Janeiro em 27 de maio, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no dia 29 do mesmo mês, no Espaço das Américas.