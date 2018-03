Ney Matogrosso se reinventa na música e lança CD e DVDs

Como num velho clássico do blues, o tempo está ao lado de Ney Matogrosso. Ou o contrário. Aos 73 anos, na estrada com o show Atento aos Sinais desde fevereiro de 2013, ele diz sentir, naturalmente, mas não se preocupar muito com a passagem do tempo. Reinventor de si mesmo – como Tom Zé, que artisticamente parece nunca envelhecer –, o cantor traz implícita essa ordem de vida “sem mistificação” (como diz um poema de Carlos Drummond de Andrade), mas com marcas incisivas, em canções como A Ilusão da Casa (Vitor Ramil), Vida Louca Vida (Bernardo Vilhena/Lobão), Noite Torta (Itamar Assumpção), Roendo as Unhas (Paulinho da Viola) e Todo Mundo o Tempo Todo (Dan Nakagawa).

Com imagens e projeto gráfico fieis ao deslumbre da produção no palco, o show sai agora em CD ao vivo e DVD dirigido por Felipe Nepomuceno pela Som Livre. Simultaneamente o Canal Brasil lança o documentário Olho Nu, com direção de Joel Pizzini. Em ambos os projetos, a nudez é uma metáfora libertária – pela atitude política que pauta a carreira de Ney desde o início – e não por acaso Nepomuceno explora enfaticamente os movimentos sensuais do cantor no show, em ângulos e detalhes que poucos veem da plateia. Ney diz que deu algumas sugestões nos dois filmes, mas, coerentemente, não interviu na linguagem dos diretores. “Todas as interferências que Felipe fez no DVD acho muito interessantes. Ele captou o espírito da coisa de sexualidade do show e acentua isso. Achei até ousado da parte dele assumir aquilo que filmou, porque está um pouco demais, mas não me incomoda, não tenho nada contra.”

Um dos momentos mais interessantes é o fim Tupi Fusão (Vitor Pirralho/Dinho Zampher/Pedro Ivo Euzébio/André Meira), quando o diretor utiliza o recurso de câmera lenta e tanto o vídeo como o áudio se distorcem, e os aplausos e uivos do público soam como gritos tribais, que fazem sentido dentro do tema da canção.

Mais do que outros shows antológicos de Ney, Atento aos Sinais enfatiza os metais (tanto os instrumentos de sopro, como o material usado no cenário, que também tem enormes painéis de led com projeções) e a arquitetura de luz é das mais impressionantes que ele já criou. “Estou ganhando muito menos dessa vez, mas não tem problema, inventei toda essa história e queria essa luz, que nunca tive. Agora temos de viajar com dois caminhões para não ser multados por excesso de peso”, diz.

Sem medo de arriscar como outros intérpretes (veteranos ou jovens) têm, Ney põe em cena uma série de canções novas, inéditas ou esquecidas de autores também pouco conhecidos do grande público e o lado B de compositores consagrados como Itamar Assumpção, Dan Nakagawa, Rafael Rocha e Alberto Continentino (ambos da banda Tono), Beto Boing, Paulo Passos, Jerry Espíndola, Alzira E, arrudA, Vitor Ramil, Caetano Veloso, Pedro Luís, Criolo e Paulinho da Viola. No extra do DVD alguns deles falam da origem de suas canções que estão no show, incluindo Frejat, autor da melodia de Poema, que Cazuza escreveu para a avó, que entrou no bis, a pedido dos fãs de Ney.

Isso é mais uma prova de que tem muita gente nova compondo música boa no Brasil. “E faço sem nenhum medo, sem nenhum tipo de preocupação. É o que me interessa falar”, diz. “Desde o primeiro show da turnê, pela maneira como essas canções foram embaladas, o público foi extremamente receptivo. Então não houve um estranhamento, nenhum sinal de rejeição. Acho que as pessoas não têm é coragem de arriscar. Não tenho esse problema.” E ele arriscou lançar essas canções no palco antes de gravar o CD, um dos melhores de 2013.

O preciosismo do cantor levou-o a extrair do roteiro a canção Oração, de Dani Black, gravada por ele no CD de estúdio. “Ela estava num lugar do show que não podia ser outro e era um momento muito crítico para a minha voz, porque já a vinha desgastando. Quando duas vezes não consegui manter aquela nota final e minha voz falou, disse não: não vou ficar passando esse vexame.”

Ney não só traz esses autores para seu repertório como generosamente participa de shows e discos deles, como Dan Nakagawa, Marília Bessy. Esta semana veio a São Paulo para participar de uma gravação da banda Zabomba com a cantora e compositora Ana Cañas (que dirigiu em 2013 num show para o qual também criou a iluminação), exclusiva para a web, que vai ao ar em breve. “É uma coisa complica colocar três artistas cantando juntos num tom que não é o de ninguém, mas deu muito certo.”

A difusão de trechos do show por canais de internet como Youtube contribuem para essas canções se tornarem mais conhecidas e o cantor diz apoiar os fãs que compartilham esses vídeos amadores. No entanto, mesmo para um astro consagrado como ele, é difícil furar o bloqueio da grande mídia, que persiste em repetir músicas velhas à exaustão, como é o caso das trilhas sonoras de novelas e até mesmo rádios FM. “Houve um acordo da MPB FM com a gravadora, eles escolheram Noite Torta, mas depois disseram que não era uma música com o perfil da rádio. Então por que não escolheram outra? Não entendo. Ninguém me fala dessa parte.”

Em maio deste ano, em entrevista à emissora RTP, de Portugal, Ney foi incisivo ao criticar diversos aspectos do Brasil em questões político-sociais. Incomodou fãs e foi também bastante criticado por quem apontou equívocos em suas observações, especialmente em relação à saúde e ao programa Bolsa Família, criado no governo Lula, que prosseguiu com Dilma Roussef, recém-reeleita presidenta. Ele diz que não mudou de opinião. “Eu não menti. Continuo confirmando tudo e quero ver o governo Dilma mudar tudo o que eu disse. A grande crítica que eles fazem é estatística, porque eu falei que tinha 10 milhões de miseráveis no Brasil e eles dizem que são 7 milhões apenas.”

Porém, há pesquisas comprovando a diminuição da pobreza no Brasil durante esse governo. “Mas ainda tem 7 milhões de miseráveis, admitido pelo governo eu falei 10 milhões. Então, errei. Mas há cidades no interior do Ceará, que nem sequer têm luz elétrica, ainda usam candeeiro. No século 21 ainda tem gente no Brasil vivendo com candeeiro? Dá um tempo”, diz. “Mas e quanto à corrupção galopante de bilhões de reais que são desviados, está tudo bem? Ladrão tem que estar na cadeia, independentemente de qualquer partido. Mas quem é preso no Brasil é só preto e pobre. E Paulo Maluf está solto e ainda opinando sobre a política. Tá errado. Agora talvez a coisa tenha pesado mais porque é o PT que está no governo há 12 anos, então o foco tenha ficado neles, mas não falo deles apenas. Disse claramente que não é o único partido que rouba. Então, não venham com palhaçada pro meu lado.”

Ney vota no Rio de Janeiro e diz que felizmente foi poupado do sofrimento de escolher um candidato a governador, porque estava viajando. “Agora, sou aquele que anulo voto com a maior tranquilidade, não dou a menor satisfação. Não vou votar no menos pior porque sou obrigado a votar, anulo com todas as letras e não tenho remorso, é um direito meu.” Mas mesmo sem candidatos que mereçam seu voto, Ney acha que “é muito saudável para a democracia que mude”. No segundo turno para presidente, diz que votaria em Aécio Neves “pelo simples fato de mudar de mão”, mesmo com todos os escândalos noticiados a respeito do candidato. “A gente não pode ficar refém, é muito tempo para um partido só estar governando, com todos os vícios que já estão declarados e publicados.”

A propósito, nesse DVD Ney abre o show com a canção Rua da Passagem (Trânsito), de Lenine e Arnaldo Antunes em que diz “todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual”. Houve quem apontasse na gravação de Incêndio (antiga composição de Pedro Luís do tempo em que fazia parte da banda Urge, no início da década de 1990) como algo premonitório das manifestações populares de junho de 2013.

Há também uma canção de Lobão e, forçando um pouco a barra, pergunto sobre o que acha das declarações absurdas do ex-roqueiro sobre a ditadura militar e afins. “Acho que as pessoas o levam excessivamente a sério. Lobão não é burro, não é louco, tem uma lucidez até desagradável, então a gente tem de considerar o que ele diz, mas eu não levo a sério quando ele diz que a ditadura tirou apenas umas unhinhas, mas estão aí pedindo a volta dos militares, como vi recentemente. Acho um bando de gente idiota e louca, que não sabe e não viu o que aconteceu, não sabe o que é uma ditadura militar. Qualquer que seja a ditadura é escrota.”

Pela primeira vez Ney diz não ter em mente outro projeto de disco ou show. “E não estou preocupado com isso. Tinha uma ansiedade de colocar tudo pra fora e que misteriosamente desapareceu e não estou preocupado com o próximo passo.” No entanto, há em andamento um projeto de seis DVDs reunindo seus grandes encontros com outros intérpretes. “Há até um dueto meu com João Gilberto cantando Curare (Bororó) uma das coisas que senti falta disso no documentário Olho Nu”, lembra. Se “o tempo não passa no abismo do coração”, como escreveu Drummond, “lá dentro perdura a graça do amor, florindo em canção”. O tempo de Ney é hoje e – pra usar um modismo um tanto desgastado – “urgente".

OLHO NU

Direção: Joel Pizzini

Gênero: Documentário.

Preço: R$ 29,90

ATENTO AOS SINAIS

Direção musical: Sacha Amback

Gravadora: Som Livre

Preço: R$ 33,90.