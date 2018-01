Ney Matogrosso ganhará biografia assinada pelo biógrafo de Elis

Além de estar presente nos palcos e nas telonas, Ney Matogrosso ganhará ainda uma biografia, de autoria de Julio Maria, repórter do Caderno 2 do Estado. Segundo Ney, a proposta do livro partiu do jornalista.

“Quando ele fez a (biografia) da Elis Regina (Nada Será Como Antes), encontrei com ele e elogiei o livro. Aí ele me propôs um tempo depois fazer a minha. Eu não tinha nenhuma intenção de uma biografia, para falar a verdade, mas, como não se pode mais impedir, não é isso? Tudo bem, mas presta atenção para ser tudo verdade”, contou Ney.

O cantor já foi tema de outra biografia anos atrás, Ney Matogrosso, Um Cara Meio Estranho, de Denise Pires Vaz, lançada em 1992, sobre a qual ele também comenta: “Foi feita quando eu tinha 50 anos, que eu achei muito precoce”, diz. “E sinceramente a impressão não me foi agradável, de ter minha vida devassada dessa maneira.”