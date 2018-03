Ney Matogrosso fará três shows em Portugal

O cantor Ney Matogrosso oferecerá um terceiro show em Portugal no dia 2 de maio em Lisboa, depois das já anunciadas apresentações de 29 de abril no Porto e em 1º de maio também na capital portuguesa, informaram hoje os organizadores.

A procura por ingressos para o espetáculo "Beijo Bandido", sob a direção musical de Leandro Braga, foi tanta que levou a organização a promover um show extra no Coliseu de Lisboa, com capacidade para cerca de 3 mil espectadores, ressaltou a produtora portuguesa Everything is New.

Ney Matogrosso levará a Portugal músicas como "Medo de Amar", de Vinícius de Moraes, "Tango pra Teresa", "De Cigarro em Cigarro" e "Segredo".