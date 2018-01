Ney Matogrosso e Nação Zumbi tocam 'Amor', clássico dos Secos e Molhados; assista

Ney Matogrosso e Nação Zumbi se reuniram, no Red Bull Station, espaço incrível localizado no centro de São Paulo, para iniciarem a preparação para o show que fazem juntos, em setembro, no Rock in Rio.

O repertório da apresentação marcada para o dia 22 de setembro, encerrando as atividades no palco Sunset, terá canções da Nação e de Secos e Molhados, banda com a qual Matogrosso ganhou projeção nacional.

Uma das músicas da apresentação, Amor, presente primeiro álbum do Secos e Molhados, de 1973 - um poema de João Apolinário musicado por seu filho, João Ricardo -, ganhou uma versão que já pode ser ouvida.

O peso da Nação, com a percussão rebumbante e a guitarra arisca de Lúcio Maia, se funde com a voz penetrante de Ney Matogrosso. Jorge Du Peixe, vocalista da banda pernambucana, faz a contraparte grave, retumbante, ao tom agudo do outro vocalista. O encontro promete.

Confira a programação completa do Rock in Rio aqui.