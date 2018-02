Ney Matogrosso, Jards Macalé e jazz são destaques do fim de semana em São Paulo

Dois pesos pesados da música brasileira estarão em São Paulo para dividir a atenção dos apreciadores da boa música. De uma geração contemporânea, embora distantes esteticamente, Ney Matogrosso e Jards Macalé representam o melhor da produção nacional há décadas. E ambos estarão em São Paulo durante o fim de semana, de 21 a 23 de agosto.

A programação ainda traz jazz do sempre agradável Bourbon Street Festival, cujas atividades se iniciam neste domingo, 23. Yamandu Costa e Guto Wirtti, e o encontro entre Rita Gullo e Ignacio de Loyola Brandão, completam os destaques, confira.

Rita Gullo e Ignacio de Loyola Brandão

Um encontro de pai e filha. Ela, cantora. Ele, escritor e colunista de O Estado de S. Paulo. O resultado, o show Solidão no Fundo da Agulha, uma reunião particular de música e literatura.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sexta-feira, 21, às 19h30. Grátis.

Ney Matogrosso

Daqueles ingressos disputados à tapas. Ney Matogrosso se apresenta sexta, 21, e sábado, no HSBC Brasil, em São Paulo. Quase todos os ingressos estão esgotados. Há entradas apenas para o setor VIP, no sábado, por R$ 280. Corre lá!

HSBC Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta, 21, e sábado, 22. R$ 280 (setor VIP, no sábado).

Jards Macalé

São cinquenta anos de carreira daquele que é um dos entortadores da música popular brasileira. Criou Vapor Barato e Movimento dos Barcos, ambas com toques mais pop, mas aventurou-se pela vanguarda tropicalista e marcou história.

Sesc Bom Retiro. Teatro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (22), 19h; dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30.

LEIA ENTREVISTA: Jards Macalé ultrapassa a marca de 50 anos de carreira com um inédito álbum ao vivo

Yamandu Costa e Guto Wirtti

Violão e baixo de exímia técnica e segurança. A dupla promove o lançamento do disco 'Bailongo', um trabalho temperado por linguagens musicais do sul do Brasil e da América Latina.

Sesc Santana. Teatro.Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 12/R$ 40.

Bourbon Street Festival

Festival chega ao 13º ano com grande força. A abertura será realizada no Parque Ibirapuera, neste domingo, 23, às 15h30, com shows gratuitos. Entre as atrações da abertura está o guitarrista Little Freddie King, que também repetirá a dose na terça (25) e na quinta (27), no Bourbon Street, o principal palco do evento. Destaque da programação, o grupo Galactic vem de Nova Orleans e se apresenta na quinta (27) e no encerramento do festival, no dia 30/8, também no parque. Confira a programação completa.

Pq. Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral s/nº. Dom. (23) e 30/8, 15h30 (abertura). Grátis

Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100.3ª (25) a 29/08. R$ 65/R$ 85.

(Com colaboração de Renato Vieira)