New Order fará quatro shows no Brasil em novembro Quase duas décadas depois de se apresentar no País, a banda inglesa New Order retorna, em novembro, aos palcos brasileiros. A turnê começa em Brasília, no dia 10. Depois o grupo segue para Belo Horizonte, onde integra a programação do Festival Pop Rock Brasil. Nos dias 13 e 14 é a vez da banda se apresentar em São Paulo, no Via Funchal, e no dia 16 segue para show na capital carioca, no Vivo Rio. De acordo com a produtora Mondo Entretenimento, que organiza a vinda do New Order ao País, o grupo promete um repertório repleto de clássicos, como Blue Monday, Bizarre Love Triangle, The Perfect Kiss e Thieves Like Us, além de músicas do último álbum, lançado em 2005, Waiting For The Siren´s Call. Formada por Bernard Sumner (vocal/guitarra), Peter Hook (baixo), Stephen Morris (bateria) e Phil Cunningham (teclado/guitarra), o New Order nasceu com o término da banda de punk Joy Division. O primeiro single Ceremony, foi lançado em 1981. A discografia da banda é composta pelos álbuns Movement (1981); Power, Corruption and Lies (1983); Low Life (1985); Brotherhood (1986); Substance (1987); Technique (1989); Republic (1993); Get Ready (2001) e Waiting for the Siren´s Call (2005). New Order. Via Funchal. Data: 13 e 14 de novembro. Horário: 22h Ingressos: Pista - R$ 150,00. Mezanino - R$ 180,00. Camarote - R$ 250,00 Venda de ingressos: Bilheterias da Via Funchal, das 12h às 22h. Vendas por telefone: showare Call Center: 3089-6999. Vendas online: site da Via Funchal www.viafunchal.com.br) Pontos de venda: - ShowTickets Shopping Iguatemi. 3º Piso - Somente cartões de crédito (Mastercard, Diners, VISA e Amex.). Taxa de conveniência: 15% - Newness (Livros e Revistas). Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall - Alphaville - Santana do Parnaíba. Somente cartões de crédito (Mastercard, Diners, VISA e Amex). Taxa de conveniência: 15%