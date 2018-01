New Order fará apresentação única no Brasil em dezembro

O New Order vem ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O show será realizado no dia 1º de dezembro, no Espaço das Américas, na zona oeste da capital paulista.

O anúncio foi feito pela produtora argentina UltraPop, que também divulgou outras quatro datas em que a banda se apresenta na América Latina: 29/11 em Buenos Aires, 4/12 em Santiago, 7/12 em Bogotá e 10/12 em Lima.

A banda ainda não divulgou as novas datas oficialmente. A última apresentação do grupo no País foi há dois anos na edição de 2014 do Lollapalooza Brasil, também em São Paulo.