New Order confirma lançamento de álbum de inéditas para este ano

Em entrevista à revista Rolling Stone, o New Order afirmou que seu novo álbum de inéditas será lançado ainda neste ano e que duas músicas já estão finalizadas: Plastic e Restless.

Ainda sem título definido, o álbum é o primeiro que não terá a participação do baixista Peter Hook, que deixou o grupo em 2007. Mas contará com o retorno da tecladista Gillian Gilbert.

Em 2013, o New Order lançou Lost Sirens, um disco completamente novo, feito de músicas velhas. O material reúne oito "sobras" de Waiting for the Siren's Call (2005) e as gravações ainda contam com a participação de Hook.

Este será o primeiro trabalho do New Order com a Mute Records, selo britânico independente que já trabalhou com artistas como Depeche Mode, Erasure, Goldfrapp e outros.