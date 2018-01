New Kids On The Block anuncia retorno à ativa

Uma década após anunciar seu fim, o New Kids On The Block, um dos grupos pop de maior sucesso de todos os tempos, anunciou seu retorno à ativa. De acordo com o site da revista americana People, os cinco membros da banda - Joey McIntyre, Donnie Wahlberg, Danny Wood e os irmãos Jordan e Jonathan Knight - devem ser convidados nesta semana ao programa Today Show, da rede NBC. Foto: AP A apresentação é a primeira aparição pública da banda, que deve anunciar um novo álbum e turnê mundial em breve. O retorno marca o aniversário de 20 anos do lançamento de Hangin' Tough (1988), segundo álbum do grupo que chegou ao primeiro lugar das paradas americanas da Billboard e Reino Unido. Com seis álbuns de estúdio, o New Kids On The Block - que mais tarde serviria de inspiração aos Backstreet Boys, N'Sync e outras boybands - vendeu mais de 50 milhões de discos.