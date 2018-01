New Kids fará primeiro show em 14 anos NOVA YORK (Billboard) - Recentemente reunido, o grupo New Kids on the Block vai fazer sua primeira apresentação em 14 anos no dia 17 de maio, no Zootropia, show anual da rádio nova-iorquina Z100. O evento será no Izod Center, em East Rutherford, Nova Jersey, e também terá a participação de Miley Cyrus, Jordin Sparks, The Jonas Brothers, OneRepublic, Simple Plan, Sara Bareilles, Gavin DeGraw e Ferras.