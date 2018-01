Nelson Motta escreve musical sobre a Era dos Festivais

O jornalista e produtor Nelson Motta está escrevendo um musical com a roteirista Patrícia Andrade sobre a Era dos Festivais para estrear em 2017. A produção, encomendada pela empresa Time For Fun, vai colocar o foco central no histórico festival de 1967, uma das edições mais comoventes daquela era. Não se sabe ainda por onde vai o roteiro, mas 67, que já rendeu um belo documentário, parece um script de cinema pronto e acabado.

Foi lá onde Sérgio Ricardo quebrou seu violão após as vaias que o impediram de cantar ‘Beto bom de bola’. Foi lá que surgiu o tropicalismo com ‘Domingo no Parque’, de Gilberto Gil e Os Mutantes, e ‘Alegria, Alegria’, com Caetano Veloso e a banda Beat Boys. Foi lá que ‘Ponteio’, defendida por Edu Lobo, desbancou ‘Roda Viva’, de Chico Buarque, e todos os outros fortes concorrentes. O musical de Nelson e Patrícia terá um segundo ato surpreendente e um final de escolhas de música feitas de forma interativa.