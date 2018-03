Nelly Furtado, seu canto, idiomas e estilos

Os fãs de Nelly Furtado receberam, via Twitter, a notícia de que a cantora passaria pelo país. Só não se sabe agora quais serão suas primeiras palavras ao entrar no palco: ‘good evening’, ‘buenas noches’ ou ‘boa noite’. Ela é canadense, mas seus pais são portugueses, o que facilita a comunicação com fãs brasileiros. Só que, quando esquece uma palavra, Nelly se vira mesmo com o inglês e o espanhol.

Menos menininha (e mais mulherão) do que em sua última vinda ao país, em 2002, ela apresenta a turnê do disco ‘Mi Plan’, o quarto da carreira - e o primeiro totalmente em espanhol. Mas ela está preocupada com uma possível rejeição ao idioma no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É verdade que meus fãs brasileiros não querem que eu cante músicas em espanhol nos show?", perguntava, novamente pelo Twitter. Ainda no microblog, Nelly consultou seus seguidores sobre quais canções queriam no repertório. Já sabe que hits como ‘Turn Off The Light’ e ‘Say It Right’ estão garantidos. Em inglês.

Nelly Furtado - ONDE: Via Funchal (6.000 lug.). R. Funchal, 65, V. Olímpia, 2144- 5444. QUANDO: Sáb. (27), 22h. QUANTO: R$ 180/R$ 300.