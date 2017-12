Nelly Furtado é a grande vencedora do ´Grammy´ canadense A cantora Nelly Furtado roubou a cena na entrega dos Juno Awards, no Canadá, domingo, 1, fazendo os papéis tanto de apresentadora quanto de grande vencedora da edição 2007 do prêmio musical, o "Grammy" canadense. Nelly, de 28 anos, recebeu os prêmios de melhor single, melhor álbum e de artista preferida dos fãs, que se somaram aos de melhor artista e melhor álbum pop do ano, entregues em um jantar de gala na noite anterior. Seus cinco troféus Juno fizeram com que Nelly deixasse na sombra a banda de punk rock Billy Talent, que recebeu dois Juno - para melhor grupo de rock e melhor álbum de rock - por Billy Talent II. "Estou tão feliz por estar aqui", disse a pop star ao receber o prêmio de artista preferida dos fãs, determinado pelos votos do público canadense. Seu álbum Loose vendeu 5 milhões de cópias, gerou quatro sucessos que estão entre os Top 10 das paradas, incluindo Promiscuous, que recebeu um Juno, e lhe valeu um Brit Award por melhor artista feminina solo internacional. Nelly Furtado irrompeu no cenário musical há sete anos com seu primeiro álbum, Whoa, Nelly!, mas seu álbum seguinte, Folklore, de 2003, teve recepção menos entusiasmada. Outros premiados no domingo foram o jacksoul (melhor gravação de R&B/soul) e o roqueiro Tomi Swick (melhor artista revelação). Os vencedores na cerimônia do domingo incluíram as Dixie Chicks (melhor álbum internacional) e a banda de dance-rock Mobile (melhor grupo novo do ano). O rapper k-os voltou para casa de mãos vazias, apesar de ter sido indicado para cinco prêmios.