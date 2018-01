Neil Young quer lançar dois discos em 2012

SÃO PAULO - Neil Young pretende lançar dois discos este ano, informou o cantor durante o festival de cinema Sundance, que acontece nesta semana nos Estados Unidos.

O músico se reúne com sua banda de apoio Crazy Horse pela primeira vez desde 2003 e já estaria trabalhando em estúdio, disse o cantor em coletiva para divulgar o filme Journeys, parceria com o diretor Jonathan Demme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A informação foi confirmada pelo porta-voz de Neil Young em entrevista à publicação norte-americana Rolling Stone.

A Crazy Horse vem trabalhando com Young desde 1969, em álbuns como Ragged Glory e Rust Never Sleeps. O disco mais recente do músico, Le Noise, foi lançado em 2010.

Engajado, Neil Young foi um dos palestrantes do fórum de sustentabilidade do SWU. Nesta semana, o cantor gerou polêmica após se declarar irritado com a música atual.